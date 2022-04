Orbán erringt „historischen Sieg“

Als „historischen Sieg“ bezeichneten Analysten auf einer Veranstaltung des Nézőpont-Instituts am Montag das Ergebnis der Fidesz-Christdemokraten unter der Führung von Ministerpräsident Viktor Orbán – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Dasvom Sonntag spiegele den Wunsch der Wähler wider, „die Regierung zu bestätigen und die Opposition abzulösen“, sagten sie, obwohl der Ministerpräsident der eigentliche Fokus der Wahl gewesen sei, fügten sie hinzu. Der strategische Direktor des Zentrums für Grundrechte, István Kovács, sagte, dashabe bei der Popularität des Fidesz-geführten Bündnisses „überhaupt keine Rolle“ gespielt, und fügte hinzu, dass selbst Péter Márki-Zay, der Ministerpräsidentenkandidat der vereinigten Opposition, am Sonntagabend eingeräumt habe, dass der Fidesz unabhängig vom Wahlsystem eine deutliche Mehrheit der Stimmen erhalten hätte. „Wenn wir nach dem Grund für die vierte Amtszeit des Fidesz suchen, können wir nicht auf das Wahlsystem abstellen“, sagte er. Kovács wies auch die Kritik an den Wahlauszählungsausschüssen zurück und wies darauf hin, dass die Opposition Delegierte in jeden Wahlbezirk geschickt habe, während die„mehr Wahlbeobachter als in eine Bananenrepublik“ entsandt habe. „Es gab auf beiden Seiten keine Missbräuche, die einen erkennbaren Einfluss auf das Ergebnis gehabt hätten“, sagte er.