Balaton Park Circuit ist bereit für die MotoGP und die Superbike-Weltmeisterschaft

Der Balaton Park Circuit in Balatonfőkajár wird in diesem Jahr die ungarischen Rennen der Motorrad-Weltmeisterschaft und der Superbike-Weltmeisterschaft ausrichten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Auf der Pressekonferenz, die im Rahmen der offiziellen Tests der Teams und Fahrer der MotoGP-Kategorie letzte Woche stattfand, erklärte Ádám Schmidt, Staatssekretär für Sport, dass der Motorsport nicht nur in Ungarn, sondern auch in der gesamten Region Mittelosteuropa große gesellschaftliche Unterstützung genießt. „Darüber hinaus ist es wichtig, den Mehrwert hervorzuheben, den die Ausrichtung einer solchen internationalen Sportveranstaltung mit sich bringt, da sich die Motorradwelt an den Renntagen auf unser Land konzentriert, was auch dazu führt, dass Besucher in naher Zukunft den Balaton und seine Umgebung oder andere Regionen unseres Landes als Reiseziel wählen“, betonte Ádám Schmidt. Er fügte hinzu, dass sie hoffen, durch diese Veranstaltungen noch mehr junge Menschen für den Motorsport begeistern zu können, von denen sich hoffentlich viele für diesen Sport entscheiden werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Staatssekretär erwähnte auch, dass dieses Jahr für Ungarn in Bezug auf den Automobil- und Motorradsport ein besonderes Jahr sein wird, da am ersten Augustwochenende auf dem renovierten Hungaroring der 40. Formel-1-Grand-Prix von Ungarn sowie im Juli bzw. August die Superbike- und die Motorrad-Weltmeisterschaft auf dem Balaton Park Circuit in Balatonfőkajár stattfinden werden. „Uns ist klar geworden, dass der vielseitige Automobil- und Motorradsport in Ungarn eine einheitliche Strategie benötigt. Wir haben dieses Thema ausführlich mit Zsolt Gyulay, dem Vorstandsvorsitzenden der Hungaroring Sport Zrt., und Zoltán Szujó, dem Präsidenten des Ungarischen Motorsportverbandes, besprochen. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass diese Strategie ausgearbeitet werden muss und dass der Hungaroring unter der Leitung von Zsolt Gyulay dabei eine führende Rolle übernehmen wird”, erklärte Ádám Schmidt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Szilvia Szondy, Präsidentin und Geschäftsführerin der HUMDA Zrt., sagte, es sei ein bedeutender Moment in der Geschichte ihres Unternehmens gewesen, dass man sich nach mehrjährigen Verhandlungen mit der Dorna, dem Rechteinhaber der Superbike- und Motorrad-Weltmeisterschaft, einigen konnte, da Ungarn dadurch nach der Formel 1 auch im Motorradsport auf die Weltkarte kommen könne. „Der Vertrag hat eine Laufzeit von 10 Jahren für beide Rennserien, allerdings ist sicher, dass das MotoGP-Rennen vorerst drei Jahre lang auf dieser Strecke ausgetragen wird, später ist eine Änderung des Austragungsortes denkbar”, erklärte sie und fügte in Bezug auf die Ticketverkaufszahlen hinzu, dass der Verkauf den Erwartungen entsprechend verläuft und die Eintrittspreise die niedrigsten in der Region sind, deutlich günstiger als in Tschechien oder Österreich.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Wir hoffen, dass durch die Rennen hier viele junge Menschen mit diesem Sport beginnen werden. Gleichzeitig hat die HUMDA bereits vor Jahren eine Motorsportakademie ins Leben gerufen, da es eine Art Mission für uns ist, Talente zu finden. In den letzten Jahren haben wir 29 Rennfahrer und zwei Teams unterstützt, und wir werden dies auch weiterhin tun, mit dem Ziel, dass so schnell wie möglich so viele ungarische Motorradfahrer wie möglich an diesen Rennserien teilnehmen können“, erklärte sie. Die Superbike-WM findet vom 25. bis 27. Juli in Balatonfőkajár statt, das MotoGP-Wochenende vom 22. bis 24. August.