Splitterbombe auf der Rennstrecke Balaton Park Circuit gefunden

Auf der Rennstrecke Balaton Park Circuit wurde in der Nähe der Boxengasse eine Splitterbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, teilte das 1. Pionier- und Flussregiment der ungarischen Armee am Samstag auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie schrieben: Arbeiter fanden den Sprengkörper auf der Rennstrecke beim Verlegen von Kabeln. Sie fügten hinzu: Die Splitterbombe vom Typ AO-25SzL aus dem Zweiten Weltkrieg stammte aus der Sowjetunion und wurde in einer Tiefe von 1 bis 1,5 Metern gefunden, mit gesichertem Zündmechanismus. Die Splitterbombe wurde von Soldaten zum zentralen Sammelplatz der ungarischen Streitkräfte transportiert, wo sie später vernichtet wird.