HungaroControl: Rekordzahlen für den Flughafen Budapest

Der Flughafen Budapest verzeichnet Rekordzahlen: Seit letztem Jahr ist das Passagieraufkommen um 14 Prozent und der Transitverkehr um 6 Prozent gestiegen, erklärte der Geschäftsführer des Flugsicherungsdienstleisters HungaroControl Zrt. am Mittwoch im Fernsehsender M1 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ferenc Túri betonte, dass Ungarn ein äußerst attraktives Reiseziel sei, was den deutlichen Anstieg erkläre. Den Daten zufolge befanden sich am Montag 46.000 Flugzeuge im europäischen Luftraum, davon 4.000 über Ungarn, und das tägliche Verkehrsaufkommen am Budapester Flughafen betrug etwa 430 Flüge, erklärte er. Er fügte hinzu, dass jährlich mehr als 1 Million Flugzeuge den ungarischen Luftraum durchfliegen, davon etwa 15 Prozent am Flughafen Budapest starten und landen. Darüber hinaus kontrolliert HungaroControl auch den Kleinflugzeugverkehr, der 25.000 bis 30.000 Flüge umfasst.

Der Geschäftsführer betonte, dass es das Ziel von HungaroControl sei, die Flugsicherung an die Anforderungen des stetig wachsenden Verkehrs anzupassen. Das Unternehmen hat unter anderem einen Maßnahmenplan erstellt, der kurzfristig zu einem 10-prozentigen Anstieg der Zahl der Fluglotsen geführt hat. Es wurde ein ständiger Wetterdienst eingerichtet, sodass eine direkte Verbindung zwischen Meteorologen und Fluglotsen besteht, was wesentlich dazu beiträgt, dass der ungarische Luftraum nicht unnötig eingeschränkt wird, betonte Ferenc Túri. Er erinnerte daran, dass vor einigen Monaten ein Fernsteuerungssystem für den Tower in Betrieb genommen wurde, das die digitale Fernsteuerung des Verkehrs am Liszt Ferenc International Airport ermöglicht. Der Geschäftsführer wies darauf hin, dass aufgrund des Krieges zwischen der Ukraine und Russland der ukrainische Luftraum gesperrt ist, was zu einem außergewöhnlichen Verkehrsaufkommen über Ungarn führt.