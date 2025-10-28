Balaton Zeitung E-Paper Banner

HungaroControl-Fluglotsen haben im ersten bis dritten Quartal über 950.000 Flüge abgefertigt

Die Fluglotsen von HungaroControl haben von Januar bis September 950.926 Flüge im ungarischen Luftraum abgefertigt, 7 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilte das staatliche Unternehmen am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zahl der von den Fluglotsen abgefertigten Flüge, die nur den ungarischen Luftraum durchquerten, machte 85 % der Gesamtzahl aus.

