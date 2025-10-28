HungaroControl-Fluglotsen haben im ersten bis dritten Quartal über 950.000 Flüge abgefertigt

Die Fluglotsen von HungaroControl haben von Januar bis September 950.926 Flüge im ungarischen Luftraum abgefertigt, 7 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilte das staatliche Unternehmen am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Zahl der von den Fluglotsen abgefertigten Flüge, die nur den ungarischen Luftraum durchquerten, machte 85 % der Gesamtzahl aus.