4iG SDT und HM EI unterzeichnen Kooperationsvereinbarung

Die 4iG Ür és Védelmi Zrt. (4iG SDT) und die HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. (HM EI) haben eine nicht verbindliche Absichtserklärung unterzeichnet, um Möglichkeiten für eine strategische Zusammenarbeit im Bereich der Digitalisierung der Verteidigung zu erkunden. Dies gab die 4iG Nyrt. am Mittwoch auf der Website der Budapester Wertpapierbörse (BÉT) bekannt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Mitteilung zufolge sieht die Vereinbarung vor, dass 4iG SDT und HM EI offen sind für eine Zusammenarbeit in mehreren Schlüsselbereichen der Verteidigungsdigitalisierung, insbesondere in den Bereichen Softwareentwicklung, Systemintegration, Betrieb, Entwicklung der IT- und Telekommunikationsinfrastruktur sowie Cyberabwehr. Als eine mögliche Form der Zusammenarbeit prüfen die Parteien auch die Gründung eines gemeinsamen Unternehmens, das einen strukturierten Rahmen für technologische Entwicklungen und die effiziente Umsetzung nationaler und internationaler Projekte bieten könnte. Die HM EI Zrt. ist ein bedeutender Akteur der ungarischen Verteidigungsindustrie. Als zu 100 Prozent staatliches, gewinnorientiertes Großunternehmen bietet sie der ungarischen Armee, dem Verteidigungsministerium und anderen staatlichen Stellen hochtechnologische IT- und technische Entwicklungen und Lösungen an, wie es hieß.

Die 4iG Nyrt. ist eine der größten Informations- und Technologiekonzerne Ungarns. Ihre Tochtergesellschaft, die 4iG Ür és Védelmi Zrt., befasst sich mit der Herstellung von Satelliten, der Erdbeobachtung, der Datenübertragung und -analyse, der Herstellung und dem Schutz von Drohnen sowie der Entwicklung fortschrittlicher Verteidigungsdigitalisierungssysteme. 4iG SDT kann infolge der am 11. Juni 2025 angekündigten und derzeit laufenden Übernahme die Mehrheit an der N7 Defence Zrt. erwerben. Ziel des Erwerbs ist es, Synergien zwischen innovativen Bereichen der Verteidigungsindustrie und der klassischen Rüstungsindustrie zu nutzen, die Exportfähigkeit heimischer Rüstungsprodukte zu steigern und den Eintritt in den globalen Markt zu unterstützen, teilte 4iG Nyrt. in seiner Erklärung mit.