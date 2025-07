Hausverkäufe steigen im Juni um 6,3 Prozent

Die Hausverkäufe in Ungarn stiegen im Juni gegenüber dem Vorjahr um 6,3 % auf 9.908, wie aus einer monatlichen Schätzung des börsennotierten Immobilienmaklers Duna House hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Duna House schätzte, dass die Hypothekenausgaben im Juni 135 Mrd. HUF erreichten, was einem Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Die Hausverkäufe beliefen sich in der ersten Jahreshälfte auf 63.390, was einem Anstieg von 2,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.