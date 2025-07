Hitze: Der durchschnittliche Wasserstand des Balatons ist um 4 Zentimeter gesunken

Aufgrund der starken Verdunstung des Balatons ist der durchschnittliche Wasserstand des Sees in der letzten Woche bereits um 4 Zentimeter gesunken, teilte HungaroMet Zrt. am Freitag auf seiner Website mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie schrieben: Seit Tagen gibt es kaum Wolken am Himmel, die Luft ist extrem trocken, in den meisten Teilen des Landes lag die relative Luftfeuchtigkeit am Freitag tagsüber bei nur 15 bis 30 Prozent, nur in einem Gebiet, nämlich in der Umgebung des Balatons, stieg sie auf über 50 Prozent. Als Grund dafür nannten sie die starke Verdunstung des Balatons, die neben dem warmen, ungestörten sonnigen Wetter auch durch die besonders trockene Luft verursacht wurde, die viel Feuchtigkeit aufnehmen kann. Aufgrund der starken Verdunstung ist der durchschnittliche Wasserstand des Balatons in der vergangenen Woche bereits um 4 Zentimeter gesunken, wozu auch der mehrfach auffrischende Wind beigetragen hat, der den Wasserdampf über dem See weggeblasen hat, fügten sie hinzu. Sie schrieben auch, dass laut Vorhersage am Freitagabend eine Kaltfront mit zunehmendem Nordwestwind den Balaton erreichen wird, jedoch ohne Niederschlag. Anfang nächster Woche wird jedoch eine feuchtere, kühlere Luftmasse eintreffen, was sich positiv auf den Wasserstand des Balatons auswirken und dessen Rückgang voraussichtlich stoppen wird.