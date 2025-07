Landwirtschaftskammern der Visegrád-Gruppe fordern EU-Kommission zum Schutz der EU-Landwirte auf

Die Landwirtschaftskammern der Visegrád-Gruppe haben in einer gemeinsamen Erklärung die Europäische Kommission aufgefordert, entschiedene Maßnahmen im Interesse der EU-Erzeuger und -Verbraucher zu ergreifen, teilte die Ungarische Landwirtschaftskammer (NAK) am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Vertreter der Landwirtschaftskammern der Tschechischen Republik, Ungarns, Polens und der Slowakei trafen sich am 3. und 4. Juli in Melnik, Tschechische Republik. Sie erhoben Einwände gegen den kürzlich von der Kommission veröffentlichten Entwurf eines Freihandelsabkommens mit der Ukraine und wiesen auf die wirtschaftlichen und lebensmittelsicherheitstechnischen Risiken von Produkten aus der Ukraine hin. Darüber hinaus forderten sie die Europäische Kommission auf, den starken und unabhängigen Haushalt der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) beizubehalten und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Landwirte und Lebensmittelproduzenten bei Entscheidungen über die Zukunft der GAP zu schützen. Die Kammern lehnen die Pläne der Europäischen Kommission ab, die EU-Agrarsubventionen erheblich zu kürzen und sie mit anderen Förderzielen zusammenzulegen. Die Teilnehmer des Treffens diskutierten auch die Erfahrungen aus der MKS-Epidemie und würdigten die wirksamen und schnellen Maßnahmen Ungarns, teilte die NAK in ihrer Erklärung mit.