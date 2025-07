Paraglider bei Csákberény schwer verletzt

Kurz nach dem Start stürzte ein 42-jähriger Gleitschirmflieger am Samstagabend in der Nähe von Csákberény im Komitat Fejér in der Nähe des Gipfels des Kopasz-Bergs ab und erlitt mehrere Brüche, teilte der Ungarische Höhlenrettungsdienst am Sonntagmorgen der Nachrichtenagentur MTI mit.

Nach ihren Angaben wurde nach dem Notruf ein Alarm ausgelöst, an der Rettungsaktion nahmen 24 Personen teil, darunter zwei Höhlenrettungsärzte, zusammen mit Mitgliedern des Höhlenrettungsdienstes Bakony und der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Mór. Die Gliedmaßen des schwer verletzten Gleitschirmfliegers, der sich Brüche an Händen und Füßen zugezogen hatte, wurden mit Schienen fixiert, seine Schmerzen wurden gelindert und er wurde in einen transportfähigen Zustand versetzt. Parallel zur medizinischen Versorgung wurden an den steilen, mit Gestrüpp bewachsenen Hängen des Berges Sicherungsseile angebracht, und der Verletzte wurde in einer speziellen, für Höhlen- und Bergrettungen konzipierten Trage zu einer mit dem Auto erreichbaren Stelle gebracht, von wo aus er ins Krankenhaus transportiert wurde.