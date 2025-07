Schwerer Busunfall auf der Hauptstraße 442

Nach ersten Informationen wurden 19 Menschen bei einem Busunfall auf der Hauptstraße 442 zwischen Kunszentmárton und Tiszaföldvár am Sonntagmorgen verletzt, teilte die Polizeibehörde des Komitats Jász-Nagykun-Szolnok auf der Website police.hu mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Sie schrieben, dass der Bus auf dem Weg nach Kunszentmárton außerhalb von Kungyalu war, als er unter bisher ungeklärten Umständen in den Graben fuhr und dann an der Bahndammböschung auf die Seite kippte. Im Bus befanden sich 77 Erwachsene und Kinder, wie mitgeteilt wurde. Der Unfall betraf einen Reisebus mit ukrainischem Kennzeichen. Die Polizeibehörde von Kunszentmárton leitete wegen des Verkehrsunfalls ein Verfahren ein. Útinform berichtete, dass die vollständige Straßensperrung aufgrund des Unfalls bereits aufgehoben wurde und der Verkehr auf einer Fahrbahn weiterfließt. Pál Győrfi, Sprecher des Nationalen Rettungsdienstes, teilte der Nachrichtenagentur MTI mit, dass der Notruf wenige Minuten nach 5 Uhr bei den Rettungskräften eingegangen sei und dreizehn Einheiten zum Unfallort alarmiert worden seien. Unter den neunzehn Verletzten sind elf Kinder. Eine 17-jährige Jugendliche schwebt in Lebensgefahr, ein 14-jähriger Junge erlitt schwere Verletzungen. Die Verletzten wurden nach der Versorgung vor Ort in die Krankenhäuser von Szolnok, Szentes und Kecskemét gebracht.