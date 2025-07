Nach dem Erdbeben der Stärke 3,6 am Samstagabend wurden am Montagvormittag weitere Nachbeben in der Region Csongrád registriert, wie das Seismologische Observatorium Kövesligethy Radó des Forschungsinstituts für Geophysik und Weltraumwissenschaften HUN-REN gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mitteilte.

Am Montag um 8:45 Uhr ereignete sich in der Region Csongrád ein Erdbeben der Stärke 2,9. Die Bevölkerung in der Nähe des Epizentrums konnte die Erschütterungen spüren, Meldungen aus der Stadt Csongrád gingen bereits ein. Anschließend gab es um 9:14 Uhr ein weiteres Erdbeben der Stärke 2,5 in der Umgebung der Stadt. Die Bevölkerung in der Nähe des Epizentrums konnte die Erdbewegungen spüren, und auch zu diesem Beben gingen bereits Meldungen aus Csongrád ein, hieß es in der Mitteilung.