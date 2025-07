Katastrophenschutz: Sturm der letzten Tage erforderte die meisten Einsätze

In den letzten zehn Jahren erforderte das extreme, stürmische Wetter der letzten Tage die meisten Einsätze der Feuerwehr, teilte die Nationale Katastrophenschutzbehörde (OKF) am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Das seit Montag anhaltende stürmische Wetter habe die Bevölkerung und die professionellen und freiwilligen Mitarbeiter des Katastrophenschutzes zu einer beispielhaften Zusammenarbeit veranlasst, heißt es in der Mitteilung. Es wurde daran erinnert, dass von Montag bis Freitagmorgen 11.510 Schadensfälle aus dem gesamten Staatsgebiet bei der Katastrophenschutzbehörde gemeldet wurden und die Feuerwehrleute noch immer an der Beseitigung von 3.895 Schadensfällen arbeiten. Damit hat der Sturm dieser Woche den Sturm von Anfang August 2023 „vom Thron gestoßen”, als die Feuerwehr zwischen dem 4. und 6. August 5868 Mal wegen Sturmschäden ausrücken musste, schrieben sie und wiesen darauf hin, dass der „Bronzemedaillentag” der 4. Februar 2023 war, an dem die Feuerwehr 2930 Mal alarmiert wurde.