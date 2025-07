Polizei findet bei einer Drogenbande in Kecskemét ein halbes Kilogramm Kokain

In einer koordinierten Polizeiaktion haben Ermittler in Kecskemét Mitglieder eines kriminellen Netzwerks von Drogenhändlern festgenommen: Im Rahmen der Ermittlungen wurden große Mengen Kokain, Bargeld und Wertgegenstände beschlagnahmt, teilte das Nationale Ermittlungsbüro der Bereitschaftspolizei (KR NNI) am Freitag auf der Website police.hu mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Mitteilung zufolge hatten die Ermittler seit Monaten gegen ein Drogenhändlernetzwerk in Kecskemét ermittelt; der Verdacht lautete, dass die Gruppe hauptsächlich Kokain in Kecskemét und Umgebung verkauft hatte. Mit fast 100 Polizisten führten die Beamten an fünf Orten in Kecskemét Festnahmen und Durchsuchungen durch. Bei dem Anführer des Netzwerks wurden fast ein halbes Kilogramm portioniertes Kokain sowie Geld und Schmuck aus Straftaten gefunden. Bei den Wiederverkäufern wurden weitere mutmaßliche Drogen und Kommunikationsmittel beschlagnahmt, hieß es. Bei den Familienmitgliedern wurden mehrere Millionen Forint und goldähnlicher Schmuck gefunden, deren Herkunft sie nicht erklären konnten, weshalb auch diese beschlagnahmt wurden. Bei der Festnahme wurde neben den Mitgliedern des Netzwerks auch ein direkter Wiederverkäufer in Gewahrsam genommen, der die Drogen vom Anführer bezogen hatte, fügten sie hinzu. Bislang wurden vier Personen wegen des Verbrechens des Drogenhandels in krimineller Vereinigung vernommen, das Gericht hat sie am 4. Juli in Haft genommen, heißt es in der Mitteilung.