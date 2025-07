Auszahlungen für das Demján-Sándor-Förderprogramm beginnen

Die ersten hundert erfolgreichen Antragsteller eines staatlichen Programms, das Investitionen von KMU finanziell unterstützt, haben ihre Fördermittel erhalten, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Fast 10 Mrd. HUF wurden auf die Konten der Förderungsempfänger überwiesen, so das Ministerium. Das Demján-Sándor-Förderprogramm verfügt über eine Mittelzuweisung von 130 Mrd. HUF. Bislang wurden 1.325 Anträge mit einem Gesamtvolumen von 104,5 Mrd. HUF positiv beschieden. Der Großteil der Mittel geht an KMU in unterentwickelten Regionen.