Förderprogramm für KMU-Präsenz in sozialen Medien ausgelaufen

Ein mit 1,2 Milliarden HUF dotiertes Programm zur Förderung der Präsenz von Kleinstunternehmen und KMU in sozialen Medien lief am 6. Februar um 18:00 Uhr aus, da die verfügbaren Mittel ausgeschöpft sind, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Das Ministerium gab an, seit dem Start des Programms am 3. Februar mehr als 1.000 Anträge erhalten zu haben. Das Programm ist die Fortsetzung eines früheren Programms, das Unternehmen bei der Einrichtung ihrer eigenen Homepage unterstützte. Es ist Teil des Demján-Sándor-Programms zur Förderung von KMU.