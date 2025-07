MOL Limo startet Testphase rund um den Balaton

Das Carsharing-Unternehmen MOL Limo hat seine Dienstleistungen für eine Testphase auf Balatonfüred und Siófok am Ufer des Balatons ausgeweitet, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der Testlauf begann am Donnerstag und wird bis auf Weiteres fortgesetzt. In den beiden Orten können Suzuki Vitara und Opel Combo gemietet werden. Die Fahrzeuge können an den örtlichen Bahnhöfen abgeholt und müssen dort auch wieder zurückgegeben werden. Sie sind nicht für Überlandfahrten geeignet. MOL Limo, das in Budapest und Umgebung tätig ist, verfügt über eine Flotte von rund 600 Fahrzeugen und hat über 130.000 registrierte Nutzer.