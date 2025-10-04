Hankó: Regierung unterstützt die Fertigstellung des Campus II der Neumann János Universität in Kecskemét

Die Neumann János Universität ist die bedeutendste Hochschule in Kecskemét und Umgebung. Durch ihre wirtschaftlichen Beziehungen und ihr ständig wachsendes Ausbildungsangebot unterstützt und stärkt sie die Wirtschaft der Region und trägt dazu bei, dass Fachkräfte mit den auf den Markt abgestimmten Kenntnissen zur Verfügung stehen, schrieb der Minister für Kultur und Innovation am Freitag auf seiner Facebook-Seite – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Balázs Hankó betonte, dass die Regierung aus diesem Grund beschlossen habe, die von den Abgeordneten der Region und der Stadtverwaltung von Kecskemét vorgebrachten Argumente anzunehmen und die Fertigstellung des Campus-Investitionsvorhabens zu unterstützen, was auch in einem Regierungsbeschluss festgehalten werde. Das Ministerium für Bauwesen und Verkehr beteiligt sich als Konsortialpartner an dem Investitionsvorhaben. „Das ungarische Hochschulwesen erlebt gerade eine Blütezeit“, erklärte er. Er fuhr fort: Zwölf Universitäten gehören zu den besten 5 Prozent weltweit, und bereits im dritten Jahr in Folge werden mehr als 100.000 Studenten an den erneuerten, erfolgreichen ungarischen Universitäten aufgenommen. Er fügte hinzu, dass in den letzten Jahren Infrastrukturentwicklungen im Wert von mehr als 600 Milliarden Forint an den ungarischen Universitäten realisiert wurden und dass man sich für die kommenden Jahre zur Umsetzung weiterer Entwicklungen im Wert von 1300 Milliarden Forint verpflichtet habe, wozu auch die Fertigstellung des Campus in Kecskemét gehöre. „Unser Ziel im Rahmen des Programms „Universitäten 2030” ist es, dass die ungarischen Universitäten in den weltweiten Rankings noch weiter nach vorne kommen, denn der Erfolg der ungarischen Universitäten, Studenten und Forscher ist der Erfolg der Nation”, heißt es in dem Beitrag.