Tisza tritt bei den Wahlen 2026 in allen Wahlkreisen unabhängig an

Die oppositionelle Tisza-Partei wird bei den Parlamentswahlen im nächsten Jahr in allen 106 Wahlkreisen eigene Kandidaten aufstellen, erklärte Parteichef Péter Magyar am Montag und fügte hinzu, dass seine Partei an „keinerlei Verhandlungen hinter den Kulissen” beteiligt sei – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Erklärung kritisierte Magyar die „alte Opposition” dafür, dass sie „die Herrschaft der Fidesz unterstützt und legitimiert” habe und „keine echte Alternative präsentieren konnte”. Magyar betonte, dass die Wähler Tisza als „die echte Alternative“ sähen, und fügte hinzu, dass die amtierende Regierung nur durch eine „unbestechliche, authentische Oppositionskraft“ gestürzt werden könne. Er sagte, er erwarte „enorme Anstrengungen“ sowohl von der Regierung als auch von den Parteien der „alten Opposition“, um die Grenze zwischen der „wachsenden Gemeinschaft“ von Tisza und den gescheiterten Politikern der anderen Oppositionsparteien zu verwischen. Anstatt „Hinterzimmergeschäfte zu machen“ oder Tisza-Neuzugängen „Positionen zu versprechen“, werde die Partei vor der Wahl „arbeiten, das Land bereisen und die Heimat lieben … und noch mehr arbeiten“, sagte Magyar. „Nach dem Regimewechsel“ werde Tisza ein „funktionales und humanes“ Land aufbauen, versprach Magyar.