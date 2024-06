Magyar und Weber diskutieren über den Beitritt der Tisza-Partei zur EVP

Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europäischen Parlament, Manfred Weber, und der stellvertretende Vorsitzende der neu gegründeten Partei „Respekt und Freiheit“ (Tisza), Péter Magyar, haben bei ihrem Treffen am Freitag in Budapest über den Beitritt der Tisza-Partei zur EVP-Fraktion und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien gesprochen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Einer Erklärung der Tisza-Partei zufolge wird die Partei auf ihrer Sitzung in der nächsten Woche ihren Antrag auf Beitritt zur EVP bestätigen. In der Erklärung wird Magyar mit den Worten zitiert, seine Partei werde sich in der EVP und im Europäischen Parlament „konstruktiv“ für die Interessen der ungarischen Wähler einsetzen und darauf hinwirken, dass das Verfahren, das derzeit die Freigabe von EU-Geldern für Ungarn blockiert, so schnell wie möglich abgeschlossen wird. „Bei den heutigen Gesprächen wurde entgegen den wiederholten Lügen der Regierungspropaganda deutlich, dass weder die EVP noch ihr Vorsitzender Manfred Weber eine Pro-Kriegs-Haltung einnehmen“, so die Tisza-Partei. Sie zitierte Weber mit den Worten, er habe nie die ihm von der regierenden Fidesz zugeschriebenen Aussagen zur Wiedereinführung der Wehrpflicht gemacht. Magyar bezeichnete das Treffen als „historisch“, das „den Beginn einer neuen, gedeihlichen Beziehung“ markiere.