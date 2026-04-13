Historische Momente in Ungarn

Die Parlamentswahl 2026 ist entschieden: Obwohl die Auszählungen am 12. April noch andauerten, zeichnete sich bereits am Abend ab, dass die junge Oppositionspartei TISZA die Wahl mit größter Wahrscheinlichkeit sogar mit Zweidrittelmehrheit gewonnen hat. Von den 199 Sitzen im Parlament gehen – laut Wahlbehörde, Stand: 13. April – 138 an TISZA und 55 an die bisherige Regierungspartei FIDESZ. Die rechtspopulistische Partei „Mi hazánk – Unsere Heimat” erhält 6 Sitze, heißt es auf https://vtr.valasztas.hu/ogy2026.

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Péter Magyar begann seine Rede zum Wahlsieg mit den Worten: „Wir haben es geschafft, wir haben Ungarn befreit! TISZA und Ungarn haben diese Wahl gewonnen.“ Mit Blick auf Orbán und seine Rhetorik von 2022 setzte er fort: „Unser Sieg ist nicht vom Mond zu sehen, sondern aus allen ungarischen Fenstern. Gemeinsam haben wir das Orbán-Regime gestürzt, gemeinsam haben wir Ungarn befreit. Wir haben unsere Heimat zurückgeholt.” Noch nie haben in Ungarn so viele Menschen an einer Wahl teilgenommen und noch nie hat eine Partei so viele Stimmen bekommen, setzte er fort. Nun werden er und seine Partei zeigen, dass Ungarn das Land aller Ungarn ist. Er bedankte sich bei seinen 3,3 Millionen Wählern und allen voran den mehr als 50 Tausend freiwilligen Helfern, die vielerorts Wahlbetrug vorbeugen konnten. „Heute hat die Wahrheit über die Lüge gesiegt!” Mit sauberer Arbeit muss nun erreicht werden, dass Ungarn ein Land wird, wo Unrecht Konsequenzen hat.

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Viktor Orbán gratulierte Péter Magyar ein paar Stunden nach Schließung der Wahllokale zum Sieg: „Das Wahlergebnis ist für uns sehr schmerzhaft, aber eindeutig.“ Er betonte, dass mit harter Arbeit 2,5 Millionen Wähler auch bei der ungarischen Minderheit außerhalb der Landesgrenzen für die FIDESZ gewonnen werden konnten und bedankte sich bei diesen seinen Wählern. Er versprach, sie nicht allein zu lassen. „Die Last des Regierens drückt nun nicht mehr unsere Schultern… Aber auch aus der Opposition heraus werden wir Ungarn, unserer Heimat dienen…. Wir geben nie auf, nie, nie, nie!“ Von den landesweit 106 Wahlkreisen gelang es FIDESZ nur, in 6 bis 8 Kreisen zu gewinnen. Aufgrund des komplizierten Wahlsystems werden die genauen Endergebnisse erst in den nächsten Tagen feststehen. Am Montagmorgen betrug bei einem Verarbeitungsgrad der Ergebnisse aus den Wahlkreisen von 98,9 % die aktuelle Zahl der Wahlbeteiligung 79,53 %, was ein Plus von 10 % zu 2022 bedeutet.

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In Budapest sowie in vielen weiteren Städten und Gemeinden des Landes begannen die überschwänglichen Siegesfeiern bereits am Abend des Wahltages und dauerten bis weit über Mitternacht. Tausende junge Menschen waren aus dem Ausland nach Hause gekommen, um zu wählen und gemeinsam den Sieg zu feiern. Die Hoffnung darauf war nie so groß wie jetzt. „So eine Euphorie hat es nur bei der neunziger Wahl gegeben. Ungarn wird nun wieder zu Europa gehören“, rief ein begeisterter Teilnehmer der Feier am Kossuth Platz in Budapest. „Péter Magyar ist ein starker, sehr charismatischer Mann. Vor ihm liegt nun ein hartes Stück Arbeit, aber es lohnt sich! Endlich können wir wieder in unser Land zurückkehren und würdig leben.“