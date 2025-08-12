Mieten sind im Juli weniger stark gestiegen als zuvor

Laut den Daten des Mietpreisindexes von KSH-ingatlan.com für Juli gab es im Vergleich zur Hochsaison, die mit der Bekanntgabe der Zulassungsgrenzen für Hochschulen zusammenhängt, einen moderaten Preisanstieg auf dem Mietmarkt, landesweit um 1,4 %, in Budapest betrug der monatliche Preisanstieg 1,3 Prozent, was unter dem für Juli typischen Anstieg von 1,8 bis 1,9 Prozent liegt, teilte ingatlan.com am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Auch im Jahresvergleich verlangsamte sich der Anstieg der Mietpreise, landesweit von 7,3 Prozent auf 6,9 Prozent und in Budapest von 6,7 Prozent auf 6,6 Prozent. In der Woche nach der Bekanntgabe der Zulassungsgrenzen stieg die Zahl der telefonischen Anfragen nach Mietwohnungen in den Komitatsstädten, die in vielen Fällen auch als Universitätsstädte fungieren, um 20 Prozent, während sie in der Hauptstadt nur um 4 Prozent zunahm; laut ingatlan.com kann dies teilweise als Vorbote des Otthon-Start-Programms gewertet werden. Das Angebot hat sich deutlich erweitert, die Zahl der zu vermietenden Wohnungen stieg von 16.500 vor der Bekanntgabe der Zulassungsgrenzen auf über 17.900, was einem Anstieg von fast 18 Prozent im Jahresvergleich entspricht.

In der Mitteilung erklärte László Balogh, leitender Wirtschaftsexperte von ingatlan.com, dass das im September startende Otthon Start-Programm, das den Kauf einer ersten Wohnung fördert, auch erhebliche Auswirkungen auf den Mietwohnungsmarkt haben könnte, da für viele Menschen der Kauf einer Wohnung mit Hilfe eines Kredits eine ernstzunehmende Alternative zum Mieten darstellen könnte. Im Vergleich zur durchschnittlichen Monatsmiete von 260.000 Forint in Budapest beträgt die monatliche Rückzahlung für einen Kredit in Höhe von 50 Millionen Forint mit einer Laufzeit von 25 Jahren 237.000 Forint, wobei Erstkäufer zusätzlich mindestens 5,5 Millionen Forint Eigenkapital benötigen, erklärte er.

Nach Angaben des Immobilienportals sind die Mietpreise in Budapest in der ersten Augustwoche sogar leicht gesunken. Derzeit liegt die durchschnittliche Miete in der Hauptstadt bei 260.000 Forint, gegenüber 270.000 Forint Ende Juli. Unter den Stadtteilen mit den meisten Mietwohnungen lag die durchschnittliche Miete im VI. Bezirk bei 300.000 Forint, im VIII. Bezirk bei 247.000 Forint, im XI. Bezirk bei 275.000 Forint und im XIII. Bezirk bei 270.000 Forint. Unter den Universitätsstädten liegt die durchschnittliche Miete in Debrecen bei etwa 240.000 Forint, in Győr werden Wohnungen für 195.000 Forint angeboten und in Pécs für 190.000 Forint. Der Markt in Veszprém ist durch einen Durchschnittspreis von 175.000 Forint gekennzeichnet, in Nyíregyháza und Szeged liegt der Durchschnitt bei 170.000 Forint, in Kecskemét bei 150.000 Forint. Miskolc ist mit einer durchschnittlichen Monatsmiete von 125.000 Forint weiterhin die günstigste Universitätsstadt.