Emerson investiert 2,5 Mrd. Forint in Ungarn

Das US-amerikanische Industrieautomatisierungsunternehmen Emerson wird sein Kompetenzzentrum in Székesfehérvár (Nordwestungarn) erweitern und im Rahmen eines 2,5-Milliarden-HUF-Programms ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt in Debrecen (Ostungarn) starten, gab Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Mittwoch in Budapest bekannt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Staat steuert 0,5 Mrd. HUF zu dem Programm bei, durch das 56 Arbeitsplätze geschaffen werden, so Szijjártó. Er fügte hinzu, dass die Regierung zuvor eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Emerson unterzeichnet habe. Die Beziehungen zwischen Ungarn und den Vereinigten Staaten befänden sich in einem „neuen goldenen Zeitalter”, sagte er und fügte hinzu, dass US-amerikanische Unternehmen mittlerweile die drittgrößte Gruppe ausländischer Investoren in Ungarn seien. Über 1.500 amerikanische Unternehmen beschäftigen rund 100.000 Menschen in Ungarn. In den letzten zehn Jahren hat die Regierung 145 lokale Investitionen von US-Unternehmen unterstützt, durch die 19.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden.