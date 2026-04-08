NI investiert 745 Mio. HUF in F&E-Projekt

Das US-amerikanische Test- und Messtechnikunternehmen NI Kft. wird rund 745 Mio. HUF in ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt investieren, erklärte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Mittwoch in Debrecen (Ostungarn) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Die Regierung unterstütze das Projekt zur Modernisierung automatisierter Testanlagen mit 112 Mio. HUF, sagte Szijjártó in einer von seinem Ministerium veröffentlichten Erklärung. Das Projekt werde 14 Arbeitsplätze schaffen, fügte er hinzu. Unternehmen hätten im Jahr 2025 230 Mrd. HUF in F&E-Investitionen in Ungarn gesteckt, was einen neuen Rekord darstelle, sagte er.