Support Services Group Europe investiert 940 Millionen HUF in Szekszárd

Die US-amerikanische Support Services Group Europe, die Dienstleistungen im Bereich Business Process Outsourcing und Contact Center anbietet, wird rund 940 Millionen HUF in Szekszárd (Südwestungarn) investieren, gab Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Dienstag bekannt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der Staat unterstütze die Investition, durch die 75 Arbeitsplätze geschaffen werden, mit 282 Millionen HUF, so Szijjártó. Er fügte hinzu, dass US-Unternehmen die drittgrößte Gruppe ausländischer Investoren in Ungarn bildeten und über 100.000 Menschen beschäftigten. In den letzten elf Jahren habe die Regierung 145 Investitionen von US-Unternehmen unterstützt, durch die 20.000 Arbeitsplätze geschaffen worden seien. Amerikanische Investitionen in Ungarn könnten die negativen Auswirkungen des „tragisch schlechten” Zollabkommens zwischen der Europäischen Union und den USA abmildern, fügte er hinzu. In Ungarn gibt es über 200 Shared-Service-Zentren, die mehr als 110.000 Menschen beschäftigen.