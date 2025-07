Budapest unter den 50 innovativsten Städten der Welt

Budapest wurde im Rahmen des Wettbewerbs „Bloomberg Philanthropies 2025 Mayors Challenge“ unter die 50 innovativsten Städte der Welt gewählt, teilte das Rathaus am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die 50 Finalisten wurden aus 630 Bewerbern ausgewählt und erhalten 50.000 US-Dollar, um ihr Projekt zu testen und weiterzuentwickeln, heißt es in der Erklärung. Budapest bewarb sich um Unterstützung für eine städtische Lebensmittelverarbeitungsanlage, in der überschüssiges Obst und Gemüse aus lokalen Märkten zu Tiefkühlprodukten, Marmeladen und Eingelegtem verarbeitet werden soll, heißt es in der Erklärung. Die Produkte würden hauptsächlich in Mahlzeiten für Schulen und Seniorenheime verwendet werden, hieß es weiter. Die Initiative würde Lebensmittelverschwendung reduzieren, die Mahlzeiten für Kinder und ältere Menschen verbessern, die Kreislaufwirtschaft unterstützen und das Einkommen der lokalen Erzeuger steigern, indem ein Markt für „Qualitätsprodukte, die zuvor nicht marktfähig waren“ geschaffen wird. Die Stadtverwaltung von Budapest würde die Lieferkette vollständig koordinieren, um Transparenz, Effektivität und langfristige Nachhaltigkeit zu gewährleisten, heißt es in der Erklärung.