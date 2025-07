Das am Wochenende erzielte Zollabkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten sei ein weiterer Beweis dafür, dass ein dringender Führungswechsel in Brüssel notwendig sei, da das Abkommen schon früher hätte geschlossen werden können, erklärte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Montag in einem Beitrag in den sozialen Medien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Die von von der Leyen geführte Kommission hat der europäischen Wirtschaft in den letzten Jahren schweren Schaden zugefügt, der durch ihre Schwierigkeiten in Zollfragen noch verschärft wurde“, sagte Szijjártó. „Die Europäische Kommission hätte im Januar die vierfachen Zölle gegenüber den Vereinigten Staaten senken sollen, dann hätte ein weiterer schwerer Schlag für die europäische Wirtschaft vermieden werden können“, fügte er hinzu.