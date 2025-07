Navracsics: Gemeinden rund um den Balaton können sich um 200 Millionen Forint Entwicklungsmittel bewerben

Die Gemeinden rund um den Balaton können sich um 200 Millionen Forint Entwicklungsmittel bewerben, gab der Minister für öffentliche Verwaltung und Regionalentwicklung am Montag in Balatonfüred auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Co-Vorsitzenden des Balaton-Entwicklungsrats bekannt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Tibor Navracsics fasste zusammen, dass der Balaton-Entwicklungsrat seit 2022 rund fünf Milliarden Forint für Projekte ausgegeben hat, die der Verbesserung der Lebensqualität der Menschen in der Region dienen, beispielsweise durch den Bau von Dienstwohnungen oder Investitionen in die Gemeindeentwicklung. Zusammen mit den aus EU-Mitteln finanzierten Projekten seien in den letzten drei Jahren bereits mehrere Dutzend Milliarden Forint an Entwicklungsmitteln in die Region geflossen, betonte der Minister für öffentliche Verwaltung und Regionalentwicklung.

Der Minister betonte, dass der Balaton für Menschen, die außerhalb der Region leben, in erster Linie ein Urlaubsort, aber auch ein Wohnort ist, eine Region, in der die Menschen ihr tägliches Leben leben, versuchen, sich zurechtzufinden, Arbeit zu finden und eine Familie zu gründen. Aus diesem Grund hat die Regierung in den letzten Jahren auch Entwicklungen gefördert, deren Ziel nicht nur die Steigerung der touristischen Attraktivität war, sondern auch die Verbesserung der Lebensqualität in der Region. Eine lebenswertere Region und ein höherer Lebensstandard machen die Gegend auch für den Tourismus attraktiver, bemerkte Tibor Navracsics.

Judit Czunyiné Bertalan, Staatssekretärin für Regionalentwicklung im Ministerium für öffentliche Verwaltung und Regionalentwicklung und zugleich Co-Vorsitzende des Balaton-Entwicklungsrats, wies darauf hin, dass die Regierung den kleinen Gemeinden im Rahmen des Programms „Magyar falu” (Ungarisches Dorf) und des Programms „Versenyképes járások” (Wettbewerbsfähige Landkreise) mehrere Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet habe. Sie fügte hinzu, dass der Balaton-Entwicklungsrat jedes Jahr über Anträge auf Fördermittel aus den Mitteln des Ministeriums für öffentliche Verwaltung und Regionalentwicklung entscheidet, die für die Gemeinden im wichtigen Erholungsgebiet des Balatons bestimmt sind. Mit der jetzt angekündigten Ausschreibung werden kleinere Projekte in 164 Gemeinden des Erholungsgebiets mit einem Wert zwischen 2 und 15 Millionen Forint gefördert, sagte Judit Czunyiné Bertalan.