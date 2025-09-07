Boban Markovic, Margaret Island, Volksmusik und Ernteumzug bei den Pécsi Napok

Neben internationalen und einheimischen Musikproduktionen – darunter Vad Fruttik, Margaret Island und Boban Marković Orkestar – bereichern Folklore und zeitgenössischer Tanz, Modenschauen, kulturelle und wissenschaftliche Programme sowie Gemeinschaftsfeste die diesjährigen Pécsi Napok vom 17. bis 21. September – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Veranstalter Zsolnay Örökségkezelő NKft. teilte in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur MTI mit, dass die Programme eines der ältesten Stadtfestivals von Pécs kostenlos besucht werden können. Das Festival beginnt am Mittwoch mit der Veranstaltung ICDIP – International Cultural Day in Pécs, bei der die Tanzgruppe der PTE mit ihrem Programm „Tanz um die Welt”, die spanische Band of the University of Jaume und die lateinamerikanische Rhythmen repräsentierende Band Collectivo Caribe auftreten. Im Laufe des Abends gibt die ghanaisch-ungarische Sängerin Sena Dagadu ein Konzert, die gemeinsam mit Lamine Siskora auf der Bühne steht.

Am Donnerstag ist der Tag der Partnerstadt von Pécs, Arad, und am Abend gibt die Band Vad Fruttik ein Konzert, während parallel dazu im Zsolnay Kulturviertel das XIV. Wissenschaftsfestival beginnt. Der Freitag ist mit den Programmen des Lernstadtfestivals ausgefüllt, am Nachmittag eröffnet dann das Konzert der Pannon Philharmoniker auf dem Széchenyi-Platz die Veranstaltungen auf der großen Bühne, anschließend erwartet das Publikum eine Modenschau von Adél Frank, und den Abend beschließt das Konzert von Margaret Island.

Am Samstagnachmittag steht das kroatische Kulturerbe im Mittelpunkt: Das Publikum erwartet der Tanzwirbel des Dobro Dosli – Internationalen Kroatischen Festivals, und am Abend können Interessierte die Galavorstellung des 28. Kunstfestivals der Ungarn jenseits der Grenze sehen. Das weltberühmte serbische Blechbläserensemble Boban Marković Orkestar gibt ein Konzert. Am Sonntag endet das Festival mit einem Wein- und Liederfest. Im Rahmen des Europäischen Bordalfestivals und des II. Bordalnok-Gesangswettbewerbs findet auf dem Széchenyi-Platz ein Ernteumzug statt, anschließend kann das Publikum Weinlieder verschiedener Völker hören. Laut der Ankündigung erwartet die Besucher neben dem Programm auch ein breites gastronomisches Angebot.

Das detaillierte Programm des Festivals finden Sie auf der Website:

www.pecsinapokfesztival.hu.