Nébih hat Zucchinisamen im Rahmen des Szupermenta-Programms untersucht

Die Experten der Nationalen Behörde für Lebensmittelsicherheit (Nébih) haben im Rahmen des neuesten Produkttests des Szupermenta-Programms Zucchinisamen untersucht. Auf Grundlage der Labormessungen erreichte die Keimfähigkeit eines Produkts nicht den in der Verordnung festgelegten Grenzwert, teilte die Behörde am Donnerstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Im Rahmen der Vergleichsuntersuchung von Szupermenta wurden 11 Samen für den Anbau in Kleingärten getestet, darunter vier Hybriden. Die Laborexperten von Nébih überprüften die wichtigsten Qualitätsindikatoren – darunter die Keimfähigkeit und Reinheit – und führten auch virologische Untersuchungen durch. Aufgrund der Messergebnisse gab es in einem Fall Beanstandungen, da die Keimfähigkeit des Saatguts den in der Verordnung festgelegten Grenzwert nicht erreichte. Aufgrund des Qualitätsmangels haben die Behörden den betroffenen Händler verwarnt und ihn aufgefordert, die noch im Lager befindlichen Bestände zu vernichten, heißt es in der Mitteilung.

Die Experten überprüften auch, ob die Verpackungen der Zucchinisamen die vorgeschriebenen Kennzeichnungen und grundlegenden Produktinformationen enthielten. Ein weiterer Aspekt der Untersuchung war, ob die Samen den Käufern in einer qualitätserhaltenden, geschlossenen Verpackung angeboten wurden. Die getesteten Produkte erfüllten alle Kriterien.