Nachgedacht: Für mich war es ein Schock …

… als ich das Bergsteigerdrama von Laura Dahlmeier gehört habe. Ich habe keine direkte Verbindung mit dieser Spitzenathletin. Doch habe ich all die Jahre ihre unglaublichen Leistungen und Erfolge im Biathlon-Sport verfolgt, mitgezittert und sie am Schluss auf dem Siegerpodest bewundert. Nun ist sie zum Legendenstatus geworden und das mit allen Ehren. Auch als Co-Kommentatorin habe ich sie gerne gehört und gesehen. Sie wusste eben Bescheid, was Biathlon bedeutet, wie es abläuft und was es den Athleten abfordert.

Zum Thema Bergklettern bin ich mit meiner Meinung zweigeteilt. Sicherlich, Laura ist mit Sicherheit auch hier nicht aufs Geradewohl losgesprintet. Nein, auch hier war sie ein absoluter Profi. Doch manchmal sind die gewünschten Anforderungen zu groß, zu hoch, zu gefährlich. Immer höher, immer weiter, immer mehr: irgendwann geht das an die Grenze und die hat sie jetzt leider überschritten und traurigerweise mit ihrem Leben bezahlt. 31 Jahre voll Glanz und Glorie, Elan, Training, harter Arbeit und auch diversen Verletzungen konnten sie nicht zum Einhalten bringen und ich denke, auch ihre Familie nicht. Bergklettern ist gefährlich und unberechenbar. Gerade diese Herausforderung hat sie geliebt, ebenso, wie auf den anstrengenden Strecken im Biathlon. Wo Du auch immer bist, liebe Laura, irgendwann werden wir Dich wiedersehen.

Bis bald,

Ihre Eva