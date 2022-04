Nachgedacht: Mit gemischten Gefühlen …

… ging ich erstmals seit meinem großen Umzug nach Ungarn in Nikla zum Hausarzt (bis dato hatte ich das bei Besuchen in der alten Heimat abgewickelt). Doch dieses Mal war es dringend nötig. Im Kreuz hats gezwickt. Und das ziemlich massiv. Da halfen auch das Allerweltsheilmittel Ibuprofen, Kirschkernkissen, Salben usw. nicht mehr. Eine Spritzenkur musste her, unausweichlich. Also, auf zum Doktor nach Nikla.

Und das Ergebnis: perfekt. Ein total netter Mann, die Sprechstundenhilfe sehr freundlich, die Praxis glänzte vor Sauberkeit. Und die Kommunikation: Auch kein Problem. Teils auf Ungarisch (was ich meinerseits mittlerweile nach vier Jahren verstehen und sprechen kann), teils auf Englisch (Patient und Arzt ziemlich gut darin bewandert).

Die Diagnose war ziemlich eindeutig. „Move“, der Rücken war aus den Fugen geraten. Da half nur noch der Pieks in den Popo. Mittlerweile habe ich die vierte Injektion erhalten, die letzte folgt am Hétfö. Dass eine Spritzenkur nichts außergewöhnliches bedeutet, weiß jeder. Ältere Personen haben das bestimmt schon mehrmals mitgemacht. Und die Mittel helfen, die gewohnten Bewegungen sind wieder möglich, die Schmerzen (fast) vorbei. Mit knappen 66 Jahren kommen eben kleinere und größere Wehwehchen so ab und dann, wie nicht gerufen, an. Dann ist ein Antrittsbesuch beim Arzt eben notwendig.

Etwas dumm habe ich geguckt, als mir der nette Doktor ein Rezept ausgestellt hat. Ich hielt ihm die Hand hin, um es entgegenzunehmen. „No“, sagte er, „going cloud“. Aha, wieder was dazugelernt? Also, das war mir neu. Aber so was von. Der Papierkram hat ausgedient, das nenne ich äußerst modern und vor allem praktisch. Wirklich nachahmenswert. Somit auf zur nächsten Apotheke nach Marcali und bei Vorlage meiner Taj-Kartennummer gibt es die verordneten Medikamente.

Mein Resümee: Ungarn ist ein fortschrittliches Land. Je länger ich hier beheimatet bin, desto größer und positiver werden meine Erfahrungen. Alle Achtung. Alle Nichtkenner und solche, die Ungarn als zweites „Timbuktu“ beurteilen, werden eines besseren belehrt. Vorurteile sind demnach komplett fehl am Platz, so nach dem Motto „Erfahrung macht klüger“.

Ich freue mich schon auf die nächste mir noch unbekannte Testung, die mich sicherlich überraschen wird.

Bis bald,

Ihre Eva