39. Lidl Balaton Schwimmen wird auf 7. August verschoben

Das 39. Lidl Balaton Schwimmen, das für Samstag geplant war, wurde aufgrund der zu erwartenden ungünstigen Wetterbedingungen verschoben, so die Organisatoren in einer am Donnerstagnachmittag veröffentlichten Erklärung – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.





Die Entscheidung wurde auf der Grundlage der Wettervorhersage des Observatoriums des Nationalen Meteorologischen Dienstes in Siófok und im Einvernehmen mit der Wasserschutzpolizei am Balaton getroffen, nachdem unbeständiges und oft windiges Wetter erwartet wird. Die Veranstaltung, die zwischen Révfülöp und Balatonboglár stattfinden wird, ist eine Woche später, am Samstag, 7. August, angesetzt.