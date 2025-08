Mercedes baut das größte Automobilwerk Ungarns, erklärte Péter Szijjártó, Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel, am Sonntag vor dem 40. Formel-1-Grand-Prix von Ungarn in Mogyoród – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach Gesprächen mit Vertretern des deutschen Automobilriesen sagte Szijjártó, dass die Investition in Kecskemét in Zentralungarn gut vorankomme und „brandneue Mercedes-Modelle mit brandneuer Technologie” im ersten Quartal des nächsten Jahres vom Band laufen würden. Die Kapazität des Werks von 300.000 Fahrzeugen pro Jahr werde die Gesamtkapazität der Automobilwerke in Ungarn auf 1 Million erhöhen, sagte Szijjártó.

Darüber hinaus werde das Werk in Kecskemét das einzige Mercedes-Werk in Europa sein, das über ein Zulieferwerk in unmittelbarer Nähe verfüge, sagte er. „Wir haben einen ganz besonderen Status für Mercedes, und Mercedes hat einen ganz besonderen Status in Ungarn.” Szijjártó sagte, die jahrzehntelange Zusammenarbeit des Werks mit Ungarn sei „gerade jetzt, angesichts der nicht gerade glänzenden Weltwirtschaftslage, besonders wichtig”. „Wir arbeiten mit Mercedes zusammen, um sicherzustellen, dass Ungarn diese globalen Schwierigkeiten zu seinem Vorteil nutzt. Der deutsche Hersteller ist unser strategischer Partner … und wir arbeiten gemeinsam daran, die durch die Inkompetenz der Europäischen Kommission und [EK-Präsidentin] Ursula von der Leyen verursachte Situation zu unserem Vorteil zu nutzen, damit Ungarn wie schon aus früheren Krisen gestärkt daraus hervorgehen kann“, sagte Szijjártó.