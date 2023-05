Südkoreanischer Hersteller von Batterieteilen baut Werk in Ungarn aus

Länder, die Investitionen von Elektroautoherstellern anziehen, werden die „Gewinner“ der neuen Weltwirtschaftsordnung sein, sagte Peter Szijjártó, der Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel, am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bei der Ankündigung der Erweiterung eines Werks der südkoreanischen Sang-A Frontec, die Kunststoffteile für Elektroauto-Batterien herstellt, sagte Szijjártó, südkoreanische Unternehmen seien die viertgrößte Investorengruppe in Ungarn. Der bilaterale Handel sei im vergangenen Jahr um 37 % auf fast 7 Milliarden Dollar gestiegen. Die 10-Milliarden-Forint-Investition (26,7 Mio. EUR) in Szada, in der Nähe von Budapest, wurde mit 1,4 Milliarden Forint staatlich gefördert und wird 55 Arbeitsplätze schaffen, sagte er.