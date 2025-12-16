Koncz: Gondosóra-Programm ist weltweit einzigartig

Das Gondosóra-Programm ist weltweit einzigartig, Ungarn ist nicht nur familienfreundlich, sondern auch seniorenfreundlich, erklärte die Staatssekretärin für Familienangelegenheiten des Ministeriums für Kultur und Innovation am Dienstag in Budapest auf der Abschlussveranstaltung des Gondosóra-Jahres unter dem Motto „Wo Sicherheit verbindet” – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zsófia Koncz erklärte bei der Veranstaltung im Veranstaltungszentrum Bálna, dass die Zahl der Nutzer von Gondosóra bereits 950.000 überschritten habe. Die Regierung habe seit 2010 eine echte familienfreundliche Wende vollzogen, deren Höhepunkt die Einführung des Gondosóra-Netzwerks sei, da Personen über 65 Jahren von Rechts wegen „eine sehr wichtige Fürsorge und Betreuung für ältere Menschen” erhalten können, betonte die Staatssekretärin und hob hervor, dass die Regierung 2010 ein Bündnis mit den Rentnern geschlossen habe.