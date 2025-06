Zsófia Koncz: Gondosóra-Programm ist eine echte Erfolgsgeschichte

Das Gondosóra-Programm (Pflegedienst-Programm) ist eine echte Erfolgsgeschichte und weltweit einzigartig, erklärte die Staatssekretärin für Familienangelegenheiten im Ministerium für Kultur und Innovation am Donnerstag bei der Station des Programms in Tiszaújváros – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zsófia Koncz, die auch Fidesz-Abgeordnete für die Region ist, teilte mit, dass das für über 65-Jährige kostenlose Betreuungsprogramm bereits fast 900.000 Nutzer hat und in 60.000 Fällen Leben gerettet hat. Die Staatssekretärin wies darauf hin, dass unter Berücksichtigung der Familien der Nutzer insgesamt 1,5 Millionen Menschen mit dem Pflegedienst in Verbindung stehen. Sie fügte hinzu, dass die Wertschätzung älterer Menschen für die ungarische Regierung sehr wichtig sei. Sie sagte, wir könnten stolz darauf sein, dass im Haushalt des nächsten Jahres 4802 Milliarden Forint für Familien vorgesehen seien. Sie fügte hinzu, dass neben den 7700 Milliarden Forint, die für Renten ausgegeben werden, auch die 13. Monatsrente und die Senkung der Nebenkosten geschützt werden.

Zsófia Koncz erklärte, dass die Europäische Kommission die 13. Monatsrente, die Senkung der Nebenkosten und den Zinsstopp kontinuierlich angreife. Daher sei es sehr wichtig, dass die Regierung den Zinsstopp beibehalte und damit 300.000 Familien schütze, erklärte sie. Sie sagte, die ungarische Regierung glaube an die Zusammenarbeit zwischen den Generationen, weshalb sie das Programm „Frauen 40” und die „Großeltern-GYED“ eingeführt habe. Die Staatssekretärin wies darauf hin, dass sie auch stolz auf die Wanderclubs seien, von denen bereits fast tausend mit dem strategischen Partner der Regierung, der Monspart-Stiftung, gegründet worden seien.

Roland Juhász, Leiter der für die Umsetzung des Programms „Gondosóra” zuständigen Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft., berichtete in seinem Vortrag unter anderem, dass es ihnen gelungen sei, innerhalb von anderthalb Jahren rund 900.000 Nutzer für das Programm zu gewinnen. Er wies darauf hin, dass dies bedeute, dass weit mehr als jeder Dritte über 65 Jahre über einen Pflegedienst verfüge. Roland Juhász erwähnte, dass es bisher 560.000 weitere Fälle gab, in denen die Leitstelle den Nutzern ebenfalls Hilfe leisten konnte. Er teilte mit, dass durchschnittlich mehr als 3.000 Anrufe pro Tag bei der Leitstelle eingehen, die rund um die Uhr erreichbar ist. Er erklärte, dass die Anmeldung zum Gondosóra-Programm für über 80-Jährige verwaltungsfrei gestaltet wurde und am 1. April die sogenannte Direktversandkampagne gestartet wurde. Das bedeutet, dass diejenigen, die noch keinen Pflegedienst haben, diesen ohne vorherige Beantragung per Post erhalten, und 80 Prozent der Betroffenen nehmen ihn auch in Anspruch.