Wetter: Der diesjährige März war der achtwärmste seit 1901

Der diesjährige März war der achtwärmste seit 1901 – teilte die HungaroMet Zrt. am Freitag auf ihrer Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Laut einer Analyse des dritten Monats des Jahres lag die landesweite Durchschnittstemperatur bei 8,32 Grad Celsius, was 2,47 Grad über dem Durchschnitt der Jahre 1991–2020 lag und damit den achtwärmsten März seit 1901 darstellte. Den Daten zufolge lag die monatliche Durchschnittstemperatur im größten Teil des Landes zwischen 7 und 9 Grad; niedrigere Werte traten nur in frostgefährdeten Gebieten und in den höheren Lagen auf.

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Der landesweite Niederschlagsdurchschnitt im März lag – nach den bisher vorliegenden Daten – bei nur 22,5 Millimetern, was 34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt, da der Durchschnitt für den Zeitraum 1991–2020 bei 34,4 Millimetern liegt. Ein Großteil des Niederschlags fiel in der letzten Woche des Monats. An den niederschlagsreicheren Orten – auf kleinen Gebieten im Bakony, im Mecsek und entlang der Drau – lag die monatliche Niederschlagsmenge über 50 Millimeter, im Großteil des Landes wurden jedoch Werte zwischen 10 und 30 Millimeter gemessen. In den trockensten Regionen – im Voralpenland, im mittleren Teil des Landes und östlich der Theiß – blieb die Niederschlagsmenge im März an mehreren Wetterstationen unter 10 Millimetern.