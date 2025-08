Zwei rumänische Männer wegen Schmuggels von mehr als acht Tonnen Tabak angeklagt

Zwei rumänische Männer wurden wegen Schmuggels von mehr als acht Tonnen Tabak im Wert von mehreren hundert Millionen Forint angeklagt, teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft des Komitats Zala am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI mit.

Laut einer Erklärung von Judit Jánky versuchten die beiden Männer im September 2024, mehr als acht Tonnen fein geschnittenen, konsumfertigen Tabak illegal durch Ungarn zu transportieren. Finanzermittler der NAV kontrollierten die Ladung am Grenzübergang Letenye an der Hauptstraße 7 und beschlagnahmten die illegale Lieferung. Dem Lastwagen lag ein gefälschter Frachtbrief bei, und es gab keine Verbrauchsteuergenehmigung für die Lieferung. Der Wert der Ware belief sich auf mehr als 660 Millionen Forint, und nach Abschluss des Geschäfts hätte eine Verbrauchsteuer in Höhe von rund 900 Millionen Forint gezahlt werden müssen. Die Staatsanwaltschaft Zalaegerszeg erhob Anklage gegen die beiden Fahrer wegen Steuerbetrugs.