Budapester Zoo feiert am Samstag seinen 159. Geburtstag

Am Samstag, dem 9. August, feiert der Budapester Zoo sein 159-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass finden zwischen 10 und 16 Uhr verschiedene spielerische Familien- und Kinderprogramme sowie thematische Führungen statt, außerdem werden mehrere Partnerorganisationen vor Ort im Stadtpark vertreten sein – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Mitteilung vom Donnerstag erinnerte die Einrichtung daran, dass der am 9. August 1866 eröffnete Stadtzoo und Botanische Garten einer der ältesten Zoos der Welt ist und in Ungarn seit seiner Eröffnung fast hundert Jahre lang die einzige Einrichtung dieser Art war, da die ersten ländlichen Zoos des Landes erst Ende der 1950er Jahre entstanden. Der 9. August ist gleichzeitig auch der Tag der ungarischen Zoos, betonten sie.

Neben den Hauptprogrammen und Attraktionen des Zoos, darunter verschiedene Fütterungen und Tiertrainings, erwarten Kinder und Familien am Samstag ein Tortensuchspiel, eine Weltkarte mit Tieren, ein Memory-Spiel „Früher und heute”, ein Basteltisch und das Verfassen von Geburtstagsgedichten. Für diejenigen, die sich für die Geschichte des Zoos interessieren, werden thematische Führungen angeboten, an denen man nach vorheriger Anmeldung teilnehmen kann. Für Pflanzenfreunde wird auch eine botanische Führung durch den Zoo organisiert.

Im Rahmen der Geburtstagsprogramme sind auch mehrere Partner des Zoos vor Ort vertreten. Am Stand der Kriminalpräventionsabteilung der BRFK kann man mehr über verantwortungsbewusste Tierhaltung erfahren, und um 10 Uhr erwartet die Interessierten eine Polizeihundevorführung. Die Umweltbehörde HungaroMet bereitet spielerische Programme vor, und am Stand der Stiftung „Egy Csepp Figyelem“ (Ein Tropfen Aufmerksamkeit) kann man im Rahmen des Vorsorgeprogramms „Egyszer élünk körút” (Wir leben nur einmal) seinen Blutzucker-, Blutdruck- und Blutsauerstoffgehalt messen lassen.

Das detaillierte Programm finden Sie auf der Website des Zoos unter https://zoobudapest.com.