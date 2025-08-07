NAV: Illegale Tabakwaren im Wert von mehr als drei Milliarden Forint beschlagnahmt

Im Juli beschlagnahmten Finanzbeamte illegale Tabakwaren im Wert von mehr als drei Milliarden Forint und verhörten 23 Verdächtige, von denen drei vom Gericht unter strafrechtliche Aufsicht gestellt und elf inhaftiert wurden, teilte die Nationale Steuer- und Zollbehörde (NAV) am Donnerstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Der Mitteilung zufolge wurden mehr als 19,5 Millionen gefälschte Zigaretten, 7,7 Tonnen Tabak und 18.500 Elfbar gefunden. Unter den Fällen im Juli wurde besonders hervorgehoben, dass sieben ausländische Männer, ukrainische, moldawische und bulgarische Staatsbürger, wegen des Verdachts auf besonders schwerwiegenden Steuerbetrug angeklagt wurden. Im Zusammenhang mit den Ausländern wurden in Lagerhäusern in den Komitaten Pest und Fejér insgesamt 635.000 Zigarettenpackungen sowie die für die Herstellung verwendeten Rohstoffe (Rauchfilter, leere Zigarettenpackungen, riesige Folienrollen) gefunden.

Nach Angaben der NAV wurden Mitte Juli Maßnahmen gegen einen ungarischen Mann und seine Mitfahrer ergriffen, die in seinem Lieferwagen etwa 43.500 Schachteln steuerlich nicht abgemeldete Zigaretten transportierten. Die Finanzbeamten identifizierten das Lager, aus dem die Zigaretten im Auto stammten, sowie ein weiteres Lager, das mit dem Fahrer in Verbindung stand. Im Lager des Mieters, einem vietnamesischen Mann, wurden mehrere tausend Schachteln unversteuerte Zigaretten, Elfbar und Pocobar im Wert von insgesamt 1,5 Milliarden Forint gefunden. Sie hoben auch hervor, dass am 29. Juli 120.000 Kartons unversteuerte Zigaretten, fünf Tonnen Tabak sowie die für die Herstellung und Verpackung erforderlichen Rohstoffe in einer Gemeinde im Komitat Pest auf einem Gelände beschlagnahmt wurden. Gegen insgesamt sechs Personen wurde ein Verfahren eingeleitet, zwei von ihnen wurden wegen Steuerbetrugs und vier ihrer Komplizen wegen Geldwäsche als Verdächtige vernommen.

Am letzten Tag des Monats wurde in Nyíregyháza eine Tabakverarbeitungsanlage aufgedeckt, gegen drei Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Kurz darauf wurde an einer Tankstelle ein Kleinbus angehalten, der getrocknete Tabakblätter transportierte. In beiden Fällen wurden 2710 Kilogramm Tabak mit einem Marktwert von 140 Millionen Forint beschlagnahmt, fügten sie hinzu.