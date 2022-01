Budapester Zoo zählt zu den Besten in Europa

Der Budapester Zoo wurde auf der Sheridan-Liste der besten Zoos in Europa auf Platz 15 gesetzt und nimmt damit den ersten Platz in Ungarn ein, teilte der Park am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die inoffizielle Sheridan-Liste bewertet die Zoos nach dem Besuchererlebnis, dem Dienstleistungsniveau der Parks und der professionellen Arbeit, die in den Zoos geleistet wird, hieß es in der Erklärung. Der Budapester Zoo erreichte 207 Punkte und belegte damit Platz 15 auf der Liste der 126 besten Zoos in Europa und schlug damit Kopenhagen, Berlin, den Amsterdamer Artis Zoo und mehrere andere große europäische Tierparks.

Die Rangliste wird vom britischen Zooexperten Anthony Sheridan erstellt, der sich nach einer erfolgreichen Karriere in der Elektronikbranche 2007 der Bewertung der besten europäischen Zoos zuwandte. Auf der letzten Sheridan-Liste, die 2018 veröffentlicht wurde, belegte der Budapester Zoo Platz 17 von 110 Zoos.