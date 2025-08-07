Nahezu optimale Wetterbedingungen für das Balaton-Schwimmen zu erwarten

Beim dritten Versuch scheint das Wetter die Durchführung des traditionellen Durchschwimmen des Balatons zu ermöglichen. Am Samstag versprechen die Wetterbedingungen nahezu optimale Bedingungen, weder starker Wind noch größere Wellen werden – hoffentlich – das Schwimmen über eine Distanz von mehr als 5 Kilometern beeinträchtigen, schrieb HungaroMet Zrt. am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie fügten hinzu, dass sie die Veranstaltung mit einem detaillierten Wetterbericht unterstützen, der ständig aktualisiert wird und auf der Website von HungaroMet unter www.met.hu zu finden ist. Demnach wird das Wetter am Samstag von einem sich aufbauenden Hochdruckgebiet bestimmt, dessen Achse voraussichtlich genau über der Region des Balatons liegen wird. Diese atmosphärische Situation geht im Sommer typischerweise mit schwachem Wind, sonnigem und warmem Wetter einher, wie sie anmerkten. Sie fügten hinzu, dass am Balaton die Zirkulation auf dem See eine wichtige Rolle spielt, die tagsüber moderat ist und mit Wind von der Mitte des Sees in Richtung Ufer einhergeht.

Am Samstagmorgen ist mit einer schwachen, wechselnden Windgeschwindigkeit von 5 bis 10 km/h zu rechnen. Ab den Mittagsstunden kann das lokale Windsystem durch vereinzelte Südwestwinde gestört werden, die nur zu einer leicht auffrischenden Windgeschwindigkeit von 15 bis 20 km/h führen können. Mit nennenswerten Wellen ist nicht zu rechnen. Im Laufe des Tages nimmt die Schichtwolkenbildung etwas zu, die den Sonnenschein filtert, jedoch ist kein Niederschlag zu erwarten. Die Temperatur in den frühen Morgenstunden liegt bei etwa 21 Grad Celsius, es wird schnell wärmer und am Nachmittag sind am Wasser Temperaturen um die 33 Grad zu erwarten, die Wassertemperatur liegt bei 23-24 Grad, heißt es in dem Bericht.