Budapester Zoo zieht 2022 über 1 Million Besucher an

Der Budapester Zoo und Botanische Garten zog im vergangenen Jahr 1.036.000 Besucher an und ist damit die meistbesuchte kulturelle Einrichtung des Landes – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Budapester Zoo und Botanische Garten teilte mit, dass er kürzlich in einer inoffiziellen Rangliste der 126 besten Zoos Europas den 15. Platz belegte, nur wenige Punkte hinter den Zoos in Basel, Rotterdam und Köln, aber vor den Zoos in Kopenhagen, Dublin, Amsterdam, Hannover, Nürnberg, Hamburg und London. Der Zoo hatte zuvor mit Unterstützung der Europäischen Union sein Heizsystem aufgerüstet, um das Thermalwasser des nahe gelegenen Széchenyi-Bades zu nutzen. Im vergangenen Jahr sank der Gas- und Stromverbrauch des Zoos im zweistelligen Bereich.