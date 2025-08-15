Neuheiten beim STRAND Festival in Zamárdi

In wenigen Tagen, am 20. August, öffnet das STRAND Festival in Zamárdi seine Pforten, wo unter anderem Purple Disco Machine, Paul Kalkbrenner, Dzsúdló, Desh, Beton.Hofi, Majka, die Bagossy Brothers Company und Halott Pénz auf der Bühne stehen werden, wie aus der Mitteilung der Veranstalter hervorgeht – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Neben den Konzerten haben die Organisatoren zahlreiche Sonderveranstaltungen vorbereitet. Die Artisten des STRAND Zirkus Mirage präsentieren eine atemberaubende Show zur Musik von Hundred Sins, Pumped Gabo kehrt mit seinem eigenen DJ-Set auf die Hauptbühne nach Zamárdi zurück, und vom höchsten Turm des Balatons starten eine riesige Rutsche, ein riesiges Feuerwerk, ein inklusiver Laufwettbewerb sowie die besten Strandgerichte und Weine des Balatons erwarten die Festivalbesucher. Zwischen den Konzerten wird eine Kiss Cam nach Verliebten Ausschau halten. Die Straßen und Plätze von STRAND City sind nach ungarischen Musikern benannt – Fábián Juli, Siklósi Örs, Somló Tamás, DJ Palotai, Cseh Tamás, Hó Márton, Bódi László „Cipő”. Auf diese Weise erinnert das Festival an die Künstler und würdigt sie. Wer Bürgermeister von STRAND CITY auf dem Festivalgelände wird, steht noch nicht fest, die Organisatoren warten weiterhin auf Vorschläge aus dem Publikum.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In Anlehnung an die Welt des Zirkus bereiten Tünde Vincze und ihre Artisten jeden Abend auf der K&H X Balaton-Hauptbühne eine besondere Luftakrobatik-Attraktion über dem Publikum vor. Der STRAND Zirkus Mirage verzaubert in den Pausen zwischen den Hauptdarstellern Tausende von Zuschauern: Auf 30 Meter hohen Kränen und Brücken drehen sich die Artisten an ihren Haaren in der Luft und bieten eine spektakuläre Show. Die Musik für diese einzigartige Show wurde von Hundred Sins speziell für diesen Anlass komponiert. Die Artisten der Produktion werden jeden Abend bei Sonnenuntergang am Ufer des Balatons den Bungee-Jumping-Kran in Besitz nehmen. In der Umgebung der Hauptbühne wird zwischen den Konzerten eine Kiss Cam die wartende Menge abtasten, sodass sich Verliebte wohl oder übel auf den Bildschirmen wiederfinden können.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Feierliches Feuerwerk, Strandrutsche

Das größte Feuerwerk am Balaton – mit dem Panorama von Tihany im Hintergrund – kann das Publikum am 20. August sehen. Die spektakuläre Parade beginnt nach 22 Uhr, wenn die Konzerte von Purple Disco Machine und Geszti Sixty gerade zu Ende gehen und bevor Paul Kalkbrenner die Bühne betritt. An diesem Abend tritt auch der legendäre Barpianist Gábor Fűzy auf. Auch in diesem Jahr wird in Zamárdi der wohl höchste Turm des Balaton errichtet. Von der 26 Meter hohen STRAND-Rutsche können mutige Teilnehmer auf einer 200 Meter langen Seilbahn über die Köpfe des Publikums vor der Hauptbühne hinweggleiten. Der neue Veranstaltungsort des Festivals ist die Sláger FM Panoráma-Bühne, die auf einzigartige Weise mit dem Balaton im Rücken errichtet wird, sodass wir während, vor und nach den Konzerten auch das unvergleichliche Panorama genießen können.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Einer der größten Fans von Zamárdi ist sicherlich Pumped Gabo, der vor genau 10 Jahren auftauchte. An dem Ort, an dem auch das STRAND stattfindet, wurde der damals noch unbekannte 19-Jährige während des Balaton Sound vom Index-Team in einem Fitnessstudio am Seeufer fotografiert. Zunächst verbreitete sich das Video von ihm als Meme, aber im Laufe der Jahre haben viele Gabo ins Herz geschlossen und folgen dem DJ, dem gutherzigen, liebenswürdigen und originellen Charakter. Es war sein langjähriger Traum, auf der großen Bühne zu spielen, was dieses Jahr beim STRAND Festival wahr wird: Am Nachmittag des 22. August treten Valmar, T.Danny, Majka und Beton.Hofi auf. Bis zum Beginn des Hofi-Konzerts werden Gabo und seine Freunde die große Bühne und sicherlich auch den gesamten Platz in Besitz nehmen. Pumped Gabo wird außerdem mit einem eigenen Veranstaltungsort auf dem Festival vertreten sein. Das am Wasser errichtete Gaboland wird fast genau dort Platz finden, wo vor 10 Jahren seine Karriere begann. Er kommt mit seinem fast 40 Jahre alten amerikanischen Kleinbus, mit dem er auch im Alltag durch das Land fährt. Er schmückt den Strand selbst mit Dekorationselementen und Lichterketten, die er aus Temur bestellt hat, wo die Festivalbesucher eine Gabo-Cocktailbar, Sonnenliegen, Yoga, Meditation und natürlich jede Menge Musik erwarten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Podcasts

Auch das Podcast-Angebot im STRAND CITY Club wird weiter ausgebaut. Der Journalist Balázs Pándi und der Schlagzeuger von Beton.Hofi sind seit genau tausend Tagen nüchtern, und auch sein Gesprächspartner Tilla hat sich vor Jahren vom Alkohol verabschiedet. Ihre Geschichte ist ein lehrreiches Beispiel dafür, dass man auch nüchtern in der Welt der Kunst erfolgreich sein kann. Endre Kadarkai spricht neben Gábor Fűzy an einem anderen Tag mit Balázs Pachert, dem Gründer und Eigentümer von Balázs Kicks, der mit 23 Jahren einer der bekanntesten und erfolgreichsten jungen Unternehmer ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In diesem Jahr wird zum ersten Mal der Balatoni Kör (Balaton-Kreis) das „Lebensgefühl des ungarischen Meeres” auf dem Festival heraufbeschwören. Jeden Tag veranstalten die Weinkellereien von BalatonBor Weinverkostungen, und wir können die besten Strandgerichte des Balatons probieren. Am Freitag bietet der Gewinner des Wettbewerbs „Strandgericht des Jahres 2024”, Mesés Lángos, zusammen mit den jungen Leuten der Balatoni Kulináris Műhely eine Verkostung an, am Samstag können die Festivalbesucher das Meisterwerk des diesjährigen Strandgericht-Gewinners, das Gericht „Bivalytatár velőscsont csónakban” (Büffeltatar mit Markknochen im Boot) des Kicsi Csóka Bisztró aus Balatongyörök, probieren. Die „Harcsa-Supplija“ von Pizza Sztori aus Balatonmáriafürdő ist als Gewinner der Kategorie „Buffet” auf der Speisekarte vertreten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Am Vormittag des 22. August veranstalten das STRAND und FODISZ einen inklusiven Familienlauf, der am Eingang des STRAND beginnt. Ziel der Veranstaltung ist es, dass Menschen mit Behinderung und gesunde Läufer gemeinsam die Freude an der Bewegung in einer sicheren, inklusiven Umgebung erleben können. Alle Teilnehmer erhalten ein T-Shirt und eine Erinnerungsmedaille als Geschenk, und die ersten 120 Personen – Menschen mit Behinderung und ihre Begleiter – erhalten außerdem eine Freikarte für das Tagesprogramm des STRAND Festivals.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auch in diesem Jahr würdigt das Festival auf besondere Weise die Größen der ungarischen Musik. Die Straßen und Plätze von Telekom STRAND CITY tragen die Namen verstorbener Künstler, die mit ihrer Musik und ihrer Persönlichkeit für immer Spuren in uns hinterlassen haben. Auch in diesem Jahr gibt es wieder Straßen, die nach Juli Fábián, Tamás Somló, Örs Siklósi und Dj Palotai benannt sind, und wir gedenken auch Márton Hó, László Bódi „Cipő” und Tamás Cseh. So handelt jeder Spaziergang und jeder Weg zum Konzert auch ein wenig von ihnen – von Erinnerung und Respekt.

Weitere Informationen, Tickets: https://strandfesztival.com