Energieministerium: Erdwärme kann auch bei der Stromerzeugung besser genutzt werden

In Ungarn fördert eine Ausschreibung mit einem Gesamtvolumen von 12 Milliarden Forint die Entwicklung von Strom- und Wärmeerzeugungssystemen auf Basis von Geothermie. Der Entwurf für die zweite Ausschreibung des Programmpakets zum Thema Erdwärme kann bis zum 18. August 2025 auf der Ausschreibungswebsite kommentiert werden, wie das Energieministerium (EM) in seiner Mitteilung vom Montag bekannt gab – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im Rahmen des Jedlik Ányos-Energieprogramms wird die Verbreitung der Geothermie mit mehr Mitteln als je zuvor gefördert, damit sie gemäß den Bestrebungen der Regierung zu einem Zugpferd der heimischen grünen Wirtschaft werden kann. Das Ministerium teilte mit, dass laut der Zusammenfassung des im letzten Jahr fertiggestellten Nationalen Konzepts zur Nutzung der Erdwärme seit 2017 das Kleinwasserkraftwerk in Tura mit einer elektrischen Leistung von 2,7 Megawatt (MW) und einer installierten Wärmeleistung von 10 Megawatt die geothermische Stromerzeugung in Ungarn repräsentiert. Der Vorteil der Erdwärme besteht darin, dass sie unabhängig vom Wetter auf erneuerbarer Basis kontinuierlich genutzt werden kann, während ihr Nachteil in den hohen geologischen Risiken und den erheblichen Investitionskosten liegt. Die neue Fördermöglichkeit kann durch die Sicherung der finanziellen Rentabilität zu weiteren Entwicklungen in den heimischen Unternehmen beitragen.

Es wurde bekannt gegeben, dass die neu veröffentlichte Ausschreibung mit 12 Milliarden Forint die Entwicklung von netzgebundenen, geothermischen Wärme- und Stromerzeugungssystemen auf der Grundlage bestehender Produktions- und Rückpressbohrungen unterstützen kann. Der Gesamtbetrag kann vollständig für die Umsetzung eines einzigen Entwicklungsprojekts verwendet werden. Mit Ausnahme von Budapest kommt jeder Ort im Land als Investitionsstandort in Frage. Das ausgewählte Projekt muss innerhalb von drei Jahren nach Beginn abgeschlossen sein.

Kürzlich wurde auch der Entwurf für eine weitere Ausschreibung des Jedlik-Programms veröffentlicht. Die Ausschreibung, die bis zum 15. August zur öffentlichen Konsultation steht, bietet insgesamt 10 Milliarden Forint an nicht rückzahlbaren Zuschüssen für die Kosten der ersten Bohrungen. Aus dem Gesamtbudget können 10 bis 20 Projekte in ländlichen Gebieten mit mindestens 40 Millionen Forint, aber höchstens 1 Milliarde Forint gefördert werden. Wenn sich die Bohrung als erfolgreich erweist, kann der staatliche Zuschuss ein Zehntel der gesamten abrechnungsfähigen Kosten decken, während er im Falle eines Misserfolgs bis zu der Hälfte der Kosten übernehmen kann. Die Frist für die physische Fertigstellung beträgt zwei Jahre ab Inkrafttreten des Fördervertrags, spätestens jedoch bis Ende 2028, wie das EM mitteilte.