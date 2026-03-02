Energieministerium: Rekordfördersumme für geothermische Investitionen

Ab Anfang März werden die ersten Bohrungen durch nicht rückzahlbare Fördermittel und ein zinsloses Darlehensprogramm mit insgesamt 29 Milliarden Forint gefördert, teilte das Energieministerium (EM) in einer Erklärung am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Wie betont wurde, gehört Ungarn dank seiner günstigen Voraussetzungen bereits jetzt zu den europäischen Spitzenreitern bei der Nutzung von Erdwärme. Das Jedlik-Ányos-Energieprogramm unterstützt weitere Fortschritte mit einer bisher unübertroffenen Mittelausstattung. Zu den vorrangigen Zielen der ungarischen Energiepolitik gehören die Stärkung der Selbstversorgung, die Gewährleistung erschwinglicher Preise und die Ökologisierung des Sektors. Die vielfältige Nutzung der Erdwärme dient allen drei Zielen. Im Karpatenbecken ist die Erdkruste nur halb so dick wie im europäischen Durchschnitt, was zu höheren Temperaturen unter der Oberfläche führt. Die Gesteine, aus denen die Region besteht, können große Mengen an natürlichen unterirdischen Wasserreserven speichern. Geothermische Energie ist eine saubere Energiequelle, die unabhängig vom Wetter und der Tageszeit verfügbar ist, aber ihre Nutzung ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden und erfordert kostspielige Investitionen, erklärte das Ministerium.

Zwei der drei Ausschreibungen des Jedlik Ányos-Energieprogramms für Erdwärme werden am 2. März 2026 eröffnet. Die Ausschreibung mit dem höchsten Gesamtvolumen von 19 Milliarden Forint bietet Unternehmen zinslose Darlehen. Die Höhe des Darlehens beträgt bei Investitionen in Tiefengeothermie mindestens 1 Milliarde und höchstens 6 Milliarden Forint, bei Flachgeothermie mindestens 100 Millionen, aber höchstens 1 Milliarde Forint, wobei für Letzteres ein Zehntel des Gesamtbudgets verwendet werden kann. Es können ausschließlich Investitionen außerhalb von Budapest gefördert werden, wobei fast zwei Drittel der verfügbaren Mittel für weniger entwickelte Regionen reserviert sind. Die Auszahlung im Rahmen des Programms kann spätestens im November 2029 erfolgen, heißt es in der Mitteilung.

Im Rahmen der anderen Ausschreibung, die am kommenden Montag startet und mit 10 Milliarden Forint dotiert ist, können zehn bis zwanzig Projekte in ländlichen Gebieten eine Förderung von mindestens 40 Millionen, aber höchstens 1 Milliarde Forint erhalten. Wenn die Bohrung erfolgreich ist, kann der staatliche Zuschuss ein Zehntel der gesamten förderfähigen Kosten decken, während er im Falle eines Misserfolgs bis zur Hälfte betragen kann. Die Anträge können in der ersten Phase bis Ende April und in der zweiten Phase im Herbst eingereicht werden. Die Frist für die physische Fertigstellung beträgt zwei Jahre ab Inkrafttreten des Fördervertrags, spätestens jedoch bis Ende 2028, teilte das EM mit. Die dritte Ausschreibung für Erdwärme wurde im Januar im Rahmen des Jedlik-Programms eröffnet, wie in der Mitteilung erinnert wurde. Die Förderung in Höhe von 12 Milliarden Forint kann für die Entwicklung geothermischer Stromerzeugungssysteme verwendet werden. Wenn die insgesamt 41 Milliarden Forint an gezielten Beiträgen gut genutzt werden, könnte die Geothermie zu einem Zugpferd der heimischen grünen Wirtschaft werden. Gemäß dem Nationalen Konzept zur Nutzung der Erdwärme soll bis 2030 die inländische Nutzung auf das Doppelte des Basiswerts von 6,4 Petajoule gesteigert werden. Der Anteil der geothermischen Energie an der gesamten Wärmeerzeugung könnte auf 25 bis 30 Prozent steigen. Die neuen Nutzungsmöglichkeiten könnten bis 2035 insgesamt 1 bis 1,2 Milliarden Kubikmeter Erdgas ersetzen und damit die Importabhängigkeit erheblich verringern, so das EM.

Im Rahmen des Anfang 2026 gestarteten Jedlik-Ányos-Energieprogramms stehen insgesamt fast 130 Milliarden Forint für sektorale Entwicklungen zur Verfügung. Im Rahmen des Unternehmer-Energiespeicherprogramms können inländische Unternehmen eine nicht rückzahlbare Förderung in Höhe von 50 Milliarden Forint für die Installation industrieller Energiespeicher erhalten. Die Modernisierung der Energieeffizienz von Wirtschaftsunternehmen in ländlichen Standorten wird durch Kreditmöglichkeiten in Höhe von 38,7 Milliarden Forint gefördert, wie das Energieministerium in seiner Mitteilung schrieb.