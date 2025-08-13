Ökumenische Hilfsorganisation sammelt Geld für bedürftige Schüler

Gemeinsam in die Schule! Unter diesem Motto hat die Ungarische Ökumenische Hilfsorganisation zum vierzehnten Mal eine landesweite Spendensammlung zur Unterstützung der Schulbildung von Kindern in schwierigen Lebenssituationen ausgeschrieben. Auch in diesem Jahr möchten sie zweitausend Kinder unterstützen, die ohne diese Hilfe im September ohne die notwendigen Schulmaterialien in die Schule gehen müssten, weil ihre Familien ihnen diese nicht kaufen können – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei der Pressekonferenz am Mittwoch, mit der die Spendenaktion gestartet wurde, erklärte Kristóf Gáncs, Geschäftsführer der Ökumenischen Hilfsorganisation: Die Kinder, die ein Schulmaterialpaket erhalten, wurden aus dem landesweiten Netzwerk der Hilfsorganisation ausgewählt. Aus den Spenden werden für jeden Schüler aus 15.000 Forint hochwertige, auf ihre Altersgruppe und Bedürfnisse zugeschnittene Schulmaterialpakete zusammengestellt. Er erklärte, dass ein Anruf bei der Spendenhotline 1353 oder eine SMS eine Spende von 500 Forint pro Anruf oder SMS bedeutet. Die Online-Spendenplattform der Hilfsorganisation ist die Website www.segelyszervezet.hu, auf der man einen beliebigen Betrag spenden kann. Außerdem werden Spenden auch in Sammelbüchsen in größeren Postämtern entgegengenommen.

Er betonte, dass die Kraft der Gemeinschaft Wunder bewirken kann, weshalb sie nun dazu aufrufen, dass sich so viele Menschen wie möglich der Initiative anschließen, um gemeinsam die Schultaschen von zweitausend bedürftigen Kindern bis zum Beginn des neuen Schuljahres zu füllen. Bei der Veranstaltung wurde ein Kurzfilm zum Thema Magie gezeigt, der auf die Schwierigkeiten bedürftiger Kinder beim Schulbeginn und die Bedeutung ihrer Unterstützung aufmerksam macht. Auf der Pressekonferenz sprach der zweifache Weltmeister im Zaubern, Soma Hajnóczy, darüber, dass sie mit der Sammlung bedürftigen Kindern die Möglichkeit geben möchten, das Schuljahr so zu beginnen, dass sie über alle Mittel verfügen, um in der Schule gute Leistungen zu erbringen. Außerdem hob er die Kraft der Zusammenarbeit hervor und betonte, dass „viele kleine Beiträge viel bewirken können” und dass sie durch die Zusammenarbeit zweitausend bedürftige Schulranzen füllen können.