Waberer’s baut Logistikzentrum für 9 Mrd. HUF in Debrecen

Das börsennotierte ungarische Transportunternehmen Waberer’s baut ein Logistikzentrum für 9 Mrd. HUF mit einer Fläche von fast 22.000 m² in Debrecen (Ostungarn), wie die Waberer’s Group am Mittwoch mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Bauarbeiten haben im November begonnen, und die Anlage soll Ende dieses Jahres in Betrieb genommen werden. György Szucsány, Direktor für Immobilienentwicklung, sagte, die neue Logistikbasis baue auf der strategischen Lage und der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Debrecen auf und verwies dabei auf das neue Werk des deutschen Automobilherstellers BMW, andere große Projekte der Fahrzeugindustrie und Investitionen von Zulieferern der Automobilindustrie.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Entwicklung steht im Einklang mit der langfristigen Strategie von Waberer’s, die zwischen 2025 und 2032 Investitionen in Höhe von mindestens 400 Millionen Euro und den Aufbau eines modernen landesweiten Logistiknetzwerks vorsieht, in dem der Komplex in Debrecen eine Schlüsselrolle spielen wird. Die Waberer’s Group ist Ungarns führender Komplettanbieter für Logistikdienstleistungen. Das Unternehmen betreibt eine Flotte von fast 2.800 Lkw, 18 Lokomotiven und über 1.000 Waggons sowie mehr als 160 Busse und verwaltet fast 250.000 m² moderne Lagerfläche.