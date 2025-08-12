Fast 30.000 Studenten nehmen an Sommerjobprogramm teil

Fast 30.000 Studenten nehmen in diesem Jahr an einem vom Staat subventionierten Sommerjobprogramm teil, teilte der Staatssekretär für Beschäftigungspolitik am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sándor Czomba sagte, dass bisher 4.600 Arbeitgeber fast 5 Milliarden HUF an Subventionen durch das Programm erhalten haben. Etwa 81 % der teilnehmenden Studenten arbeiten für Kommunalverwaltungen, 5.000 von ihnen sind im Tourismus- und Gastgewerbe beschäftigt, fügte er hinzu. Im Rahmen des Programms haben Kommunalverwaltungen Anspruch auf Subventionen in Höhe von 100 % der Lohnkosten für Studenten bis zur Höhe des Mindestlohns. Unternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Tourismus und Gastgewerbe haben Anspruch auf Subventionen in Höhe von 75 % der Lohnkosten. Das Programm wurde erstmals 2013 ins Leben gerufen.